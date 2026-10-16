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Heeze-Leende breidt vergunning Kunstsmullen 2026 uit

De gemeente Heeze-Leende heeft de vergunning voor het evenement Kunstsmullen 2026 aangevuld. Het besluit is op 14 oktober 2026 genomen.

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Het evenement Kunstsmullen 2026 is een cultureel evenement dat jaarlijks in de gemeente Heeze-Leende plaatsvindt. Met de aanvulling op de vergunning wordt het evenement verder mogelijk gemaakt. De stukken zijn vanaf 15 oktober zes weken lang in te zien op het gemeentehuis.

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