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Heeze-Leende breidt vergunning Kunstsmullen 2026 uit
De gemeente Heeze-Leende heeft de vergunning voor het evenement Kunstsmullen 2026 aangevuld. Het besluit is op 14 oktober 2026 genomen.
Het evenement Kunstsmullen 2026 is een cultureel evenement dat jaarlijks in de gemeente Heeze-Leende plaatsvindt. Met de aanvulling op de vergunning wordt het evenement verder mogelijk gemaakt. De stukken zijn vanaf 15 oktober zes weken lang in te zien op het gemeentehuis.
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