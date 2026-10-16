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Uitbreiding woning Lindestraat Valkenswaard goedgekeurd
De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woning aan de Lindestraat. Het gaat om een uitbreiding aan de linker- en achterzijde.
Het besluit is genomen op 14 oktober 2026 en betreft een vergunning voor bouwen, met zowel binnenplanse als buitenplanse afwijkingen van het omgevingsplan. Dit betekent dat de aanpassingen aan het huis niet volledig binnen de standaard regels vallen, maar hiervoor specifieke toestemming is verleend.
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