Uitbreiding woning Lindestraat Valkenswaard goedgekeurd

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woning aan de Lindestraat. Het gaat om een uitbreiding aan de linker- en achterzijde.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 14 oktober 2026 en betreft een vergunning voor bouwen, met zowel binnenplanse als buitenplanse afwijkingen van het omgevingsplan. Dit betekent dat de aanpassingen aan het huis niet volledig binnen de standaard regels vallen, maar hiervoor specifieke toestemming is verleend.