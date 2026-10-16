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Drie woningen krijgen aangepaste bouwvergunning in Standdaarbuiten
De gemeente Moerdijk heeft een gewijzigde vergunning verleend voor het bouwen van drie woningen aan de Molendijk in Standdaarbuiten. Het gaat om een aanpassing van een eerdere vergunning.
De nieuwe vergunning geldt voor drie adressen: Molendijk 1A, 1B en 1C. Door deze wijziging mag het bouwproject anders uitgevoerd worden dan oorspronkelijk was gepland. De beschikking is op 14 oktober verzonden.
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