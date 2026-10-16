Advertentie
44 beuken mogen worden gekapt in Wouwse Plantage
In Wouwse Plantage is toestemming verleend voor het kappen van 44 beuken langs een historische laan. Het besluit is vorige week genomen.
De bomen staan langs een laan die grenst aan de Wilderse dreef in Wouwse Plantage. Het gaat om 44 beuken die gekapt mogen worden na een officieel besluit dat op 9 oktober is verzonden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie