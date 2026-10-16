44 beuken mogen worden gekapt in Wouwse Plantage

In Wouwse Plantage is toestemming verleend voor het kappen van 44 beuken langs een historische laan. Het besluit is vorige week genomen.

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De bomen staan langs een laan die grenst aan de Wilderse dreef in Wouwse Plantage. Het gaat om 44 beuken die gekapt mogen worden na een officieel besluit dat op 9 oktober is verzonden.