Een kind kan de was doen: ouderwetse Ceylon-wasknijpers duiken op in Dongen

De was uithangen is van alle tijden. Deze week dook bij kringloopwinkel Parels & Prul in Dongen een tachtig jaar oude set Ceylon rubber-wasknijpers op. "Het is bijzonder dat zo’n set na al die jaren nog helemaal intact is", vertelt Stijn Rompa van Parels & Prul. "Vooral omdat een wasknijper een product is waar men doorgaans niet per se zuinig mee omgaat."

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voordat de wasdroger zijn intrede deed, werd was in vrijwel alle huishoudens nog aan een waslijn opgehangen om te drogen. Omdat kledingstukken bij windvlagen wel eens van de lijn afvlogen, werd in 1853 in Vermont de eerste wasknijper uitgevonden: gemaakt van hout, met een voorgespannen metalen veer ertussen. Rubberfabriek Ceylon

Achter de rubberen knijpers die bij Parels & Prul zijn binnengebracht, gaat nog een andere geschiedenis schuil. In 1937 werd Rubberfabriek Ceylon opgericht in Maastricht. De naam was een verwijzing naar het huidige Sri Lanka, dat door de Britten in de 19e eeuw werd gekoloniseerd en Ceylon werd genoemd. "Sri Lanka stond destijds bekend om de vele hoogwaardige rubberplantages en met de naam Ceylon wilde de Limburgse fabriek kwaliteit uitstralen", weet Stijn.

De fabriek stond eigenlijk bekend om de productie van fietsbanden, maar begon na de Tweede Wereldoorlog ook rubberen wasknijpers te maken. "Materialen als hout en metaal waren na de oorlog schaars en voor het maken van een wasknijper had je precies die grondstoffen nodig. Rubber was wel voldoende aanwezig, dus daar speelde de Ceylon fabriek slim op in", vertelt Stijn. Ouderwetse gebruiksaanwijzing

Op de achterkant van de verpakking vind je de gebruiksaanwijzing voor de Patent Rubber Wasknijper. Stijn: "Het ouderwetse taalgebruik schetst een leuk tijdsbeeld. Veel vrouwen droegen in die tijd nylonkousen en met deze wasknijpers zou je bij het ophangen geen ladders meer in je panty krijgen. Ook de afbeelding van het lachende jongetje op de voorkant ademt de sfeer van de naoorlogse jaren vijftig. De korte broek met riem en het rode colbertje zijn typerend voor die tijd." Om de knijpers een lange levensduur te geven, werd aangeraden om ze op een vochtige plaats te bewaren. "Rubber droogt anders na verloop van tijd uit. Bij deze specifieke set is dat ook gebeurd, maar het rubber is niet gaan brokkelen."

Ceylon wasknijper gebruiksaanwijzing (foto: Stijn Rompa).