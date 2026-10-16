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Reparatiebesluit aangenomen voor Blaarthemseweg 83 in Veldhoven
De gemeente Veldhoven heeft het reparatiebesluit voor Blaarthemseweg 83 vastgesteld. Dit besluit past enkele onderdelen van het eerder goedgekeurde plan aan.
Op 13 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders het reparatiebesluit aangenomen. Het oorspronkelijke omgevingsplan voorziet in de herbouw van een schoolgebouw en de bouw van 88 appartementen op de locatie. Met het reparatiebesluit worden aanpassingen gedaan naar aanleiding van een lopende beroepsprocedure bij de Raad van State.
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