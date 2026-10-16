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Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats bij appartementen Posthoek in Deurne
De gemeente Deurne heeft besloten om bij de appartementen aan de Posthoek een algemene gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Dit moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren.
De nieuwe parkeerplaats komt ter hoogte van huisnummer 2 aan de Posthoek. Volgens de gemeente is er voldoende parkeerruimte in de omgeving, waardoor de parkeerdruk niet wordt beïnvloed. Het besluit is genomen na overleg met de politie en valt onder de regels van de Wegenverkeerswet.
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