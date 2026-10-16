Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor twee woningen in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een pand aan de Blasiusstraat. Het gebouw wordt omgebouwd tot twee woningen.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 14 oktober 2026 en heeft betrekking op verschillende bouwactiviteiten. De stukken die bij het besluit horen, zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Deurne

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.