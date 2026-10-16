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Vergunning verleend voor twee woningen in Deurne
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een pand aan de Blasiusstraat. Het gebouw wordt omgebouwd tot twee woningen.
Het besluit is genomen op 14 oktober 2026 en heeft betrekking op verschillende bouwactiviteiten. De stukken die bij het besluit horen, zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente.
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