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Vergunning verlengd voor opslag kalkzandsteen in Liessel

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het vervoeren van zand en de opslag van kalkzandsteenproducten op de Hoogdonkseweg 15 in Liessel. Het gaat om een verlenging van een tijdelijke vergunning.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van het omgevingsplan op deze locatie. Het besluit heeft betrekking op het vervoeren van zand en de opslag van kalkzandsteenproducten. Belangrijke documenten over dit besluit zijn beschikbaar voor inzage.

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