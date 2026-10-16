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Draagmuur verwijderd in woning Nuenen na vergunning
In Nuenen is een vergunning verleend voor het verwijderen van een draagmuur. Het gaat om een woning aan Het Puyven. De vergunning is op 14 oktober verzonden en treedt direct daarna in werking.
De draagmuur wordt weggehaald in een huis aan Het Puyven, wat invloed kan hebben op de indeling van de woning. Het besluit van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is officieel bekendgemaakt en vanaf de verzenddatum van kracht.
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