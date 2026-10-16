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Paardenhouderij in Alphen mag faciliteiten buiten bouwvlak legaliseren
Een paardenhouderij in Alphen heeft toestemming gekregen om faciliteiten buiten het bouwvlak te legaliseren en een longeercirkel te overkappen.
De vergunning is verleend door de gemeente Alphen-Chaam. Het gaat om aanpassingen aan de paardenhouderij aan de Gilzerweg in Alphen. Door deze veranderingen kunnen de faciliteiten beter gebruikt worden en wordt de longeercirkel beschermd tegen weersomstandigheden.
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