Bomen gekapt in Baarle-Nassau om Japanse duizendknoop te bestrijden

In Baarle-Nassau zijn twee bomen gekapt om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Het gaat om bomen aan het Cirkelpad, waarvoor op 14 oktober een vergunning is verleend.

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De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die schade kan veroorzaken aan de natuur en bouwwerken. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden op deze locatie maatregelen genomen. Voor de gekapte bomen geldt een herplantplicht, wat betekent dat er nieuwe bomen geplant moeten worden.