Navigatie overslaan
Ontdek

Bomen gekapt in Baarle-Nassau om Japanse duizendknoop te bestrijden

In Baarle-Nassau zijn twee bomen gekapt om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Het gaat om bomen aan het Cirkelpad, waarvoor op 14 oktober een vergunning is verleend.

Gevonden voor jou

De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die schade kan veroorzaken aan de natuur en bouwwerken. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden op deze locatie maatregelen genomen. Voor de gekapte bomen geldt een herplantplicht, wat betekent dat er nieuwe bomen geplant moeten worden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Baarle-Nassau

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.