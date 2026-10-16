Gemeente Oirschot wil snippergroen bij De Kruik 16 verkopen

De gemeente Oirschot wil een strook grond van 40 vierkante meter verkopen aan de eigenaren van De Kruik 16. Het perceel ligt direct voor hun woning en wordt al sinds 2019 door hen gehuurd.

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Het gaat om een smalle strook grond die momenteel onderdeel is van de voortuin van De Kruik 16. Volgens de gemeente sluit de verkoop aan bij het beleid om snippergroen, kleine stukken gemeentelijke grond, te verkopen als ze direct grenzen aan een woonperceel. Door de ligging en het gebruik als voortuin is verkoop aan derden volgens de gemeente niet logisch.

De gemeente heeft de situatie beoordeeld op basis van eerdere overeenkomsten en ruimtelijke criteria. Als er geen juridische stappen tegen de verkoop worden ondernomen, wordt deze na een termijn van twintig dagen definitief voortgezet.