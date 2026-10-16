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Zonnepark Heidebos in Berlicum krijgt gewijzigde vergunning

De vergunning voor Zonnepark Heidebos in Berlicum is op 8 oktober gewijzigd. Het gaat om een eerdere vergunning uit december 2025. Het zonnepark ligt achter Werststeeg 67 en 69.

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De wijziging betreft activiteiten zoals het bouwen en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het besluit is voorbereid met een uitgebreide procedure.

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