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Zonnepark Heidebos in Berlicum krijgt gewijzigde vergunning
De vergunning voor Zonnepark Heidebos in Berlicum is op 8 oktober gewijzigd. Het gaat om een eerdere vergunning uit december 2025. Het zonnepark ligt achter Werststeeg 67 en 69.
De wijziging betreft activiteiten zoals het bouwen en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het besluit is voorbereid met een uitgebreide procedure.
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