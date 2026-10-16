Kinderopvang in nieuw Kindcentrum De Bolster gepland

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft plannen voor kinderopvang in het nieuwe Kindcentrum De Bolster. Het centrum wordt gebouwd op de locatie van het voormalige Sportpark Heidelust en krijgt een inclusieve onderwijsomgeving.

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In Kindcentrum De Bolster zullen OBS De Bolster en Kentalis Talent DSH samenwerken om kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte samen te laten leren, spelen en ontwikkelen. Kinderopvang wordt een belangrijk onderdeel van deze voorziening. De nieuwbouw biedt ruimte voor zowel onderwijs als extra functies, waaronder kinderopvang. De exacte invulling hiervan wordt nog uitgewerkt.

De gemeente organiseert een openbare selectieprocedure voor de verhuur aan een kinderopvangorganisatie. Geïnteresseerde partijen krijgen gelijke kansen om mee te dingen, op basis van toetsbare en redelijke criteria. De geselecteerde organisatie wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.