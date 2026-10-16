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Standplaatsvergunning verleend voor De Hovel in Goirle

Het college heeft een standplaatsvergunning verleend voor De Hovel in Goirle. Op 31 oktober 2026 mag er een incidentele standplaats worden ingenomen bij Bubbels en Bo.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 14 oktober 2026 vastgesteld. Het gaat om een incidentele standplaatsvergunning, wat betekent dat de plek tijdelijk wordt gebruikt voor een specifieke activiteit. De locatie bevindt zich bij De Hovel, een bekend winkelgebied in Goirle.

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