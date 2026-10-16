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Fokker Techniek past gebouw aan in Hoogerheide
In Hoogerheide heeft Fokker Techniek een vergunning gekregen voor het aanpassen van een gebouw aan de Aviolandalaan. De gemeente Woensdrecht heeft deze vergunning op 14 oktober 2026 verzonden.
De aanpassing betreft gebouw 5 van Fokker Techniek. De locatie aan de Aviolandalaan 31 is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het bedrijf. Deze vergunning maakt het mogelijk om het gebouw te verbeteren en geschikt te maken voor toekomstige werkzaamheden.
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