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Brandwerende scheidingsconstructie toegestaan in Overloon

Het aanbrengen van een brandwerende scheidingsconstructie op Museumlaan 30 in Overloon is goedgekeurd door de gemeente Land van Cuijk. Het besluit is genomen op 14 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De constructie betreft een technische bouwactiviteit die de brandveiligheid op de locatie moet verbeteren. Het pand bevindt zich in Overloon, een dorp in de gemeente Land van Cuijk.

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