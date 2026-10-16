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Tijdelijke bewoning bijgebouw in Sint Anthonis toegestaan

Het bijgebouw aan Blauw Campen 32 in Sint Anthonis mag tijdelijk worden bewoond. Het besluit is op 13 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. Het gaat om een bouwactiviteit en het gebruik van het bijgebouw als woonruimte. Het besluit is bedoeld voor een beperkte periode.

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