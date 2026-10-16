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Dakkapel geplaatst op Duintjesplein in Hoogerheide

Op het Duintjesplein in Hoogerheide is een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel. De gemeente Woensdrecht heeft deze beslissing op 14 oktober 2026 bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een woning aan Duintjesplein 3 in Hoogerheide. Met de dakkapel kan de eigenaar meer ruimte en licht creëren op de bovenverdieping. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.

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