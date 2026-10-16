Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijk CCTV-systeem bij zonnepark Wilbertoord toegestaan

Bij zonnepark Wilbertoord is toestemming gegeven voor de bouw van een tijdelijk CCTV-systeem. Het besluit is op 13 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van regels in het Omgevingsplan. Het tijdelijke camerasysteem komt op het terrein aan de Noordstraat in Wilbertoord.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.