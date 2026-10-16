Tijdelijk CCTV-systeem bij zonnepark Wilbertoord toegestaan

Bij zonnepark Wilbertoord is toestemming gegeven voor de bouw van een tijdelijk CCTV-systeem. Het besluit is op 13 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van regels in het Omgevingsplan. Het tijdelijke camerasysteem komt op het terrein aan de Noordstraat in Wilbertoord.