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Boekel doet mee aan experiment met nieuw stembiljet

De gemeenteraad van Boekel heeft besloten mee te doen aan een experiment met een nieuw stembiljet. Het gaat om het vierde landelijke experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gevonden voor jou

Het experiment is onderdeel van een tijdelijke wet en richt zich op het testen van vernieuwde stembiljetten. De raad nam het besluit tijdens een openbare vergadering op 8 oktober 2026.

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