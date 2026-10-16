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Sinterklaas Intocht Ginneken op 22 november

De Sinterklaas Intocht in Ginneken, Breda, heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op 22 november 2026 van twaalf uur tot half drie 's middags.

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De intocht brengt Sinterklaas en zijn Pieten naar het Ginneken, een wijk in Breda. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en markeert de start van het Sinterklaasseizoen in de regio.

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