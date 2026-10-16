Oliebollenkraam krijgt vergunning aan Bisschopshoeve in Breda

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een oliebollenkraam aan de Bisschopshoeve. De kraam mag vanaf 15 oktober 2026 tot en met 10 januari 2027 blijven staan.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een bouwwerk dat buiten de standaard regels valt. Het gaat om een tijdelijke opstelling bij de Bisschopshoeve in Breda. Zo’n vergunning is nodig om veranderingen in de omgeving officieel goed te keuren.