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Verkeerscamera's geplaatst op Grensweg in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van verkeerscamera's op de hoek van Grensweg en Zwarte Weg in Budel.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit en is op 13 oktober 2026 goedgekeurd. De camera's worden geplaatst om verkeer op deze locatie te monitoren. Het besluit volgt na beoordeling van de aanvraag.

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