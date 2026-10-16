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Verkeerscamera's geplaatst op Grensweg in Budel
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van verkeerscamera's op de hoek van Grensweg en Zwarte Weg in Budel.
De vergunning betreft een bouwactiviteit en is op 13 oktober 2026 goedgekeurd. De camera's worden geplaatst om verkeer op deze locatie te monitoren. Het besluit volgt na beoordeling van de aanvraag.
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