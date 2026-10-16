Vergunning verleend voor beelden smokkelroute in Cranendonck

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van beelden langs de smokkelroute. Het besluit werd op 15 oktober 2026 genomen.

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De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit. Het plaatsen van de beelden maakt deel uit van een project dat de historische smokkelroute in de gemeente benadrukt. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.