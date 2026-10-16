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Auto slaat over de kop in Lierop, bestuurder naar ziekenhuis

Aangepast
Auto van de weg geraakt in Lierop (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Auto van de weg geraakt in Lierop (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een automobilist is donderdagavond aan de Varenschutseweg in Lierop van de weg geraakt en over de kop geslagen. De achterkant van de auto raakte een boom. De bestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In een bocht raakte de auto van de weg, in het buitengebied van Lierop. De bestuurder kon wel zelf uit het voertuig komen. De auto was total loss en is door een berger opgehaald.

Het is niet bekend waarom de auto van de weg raakte.  

Auto van de weg geraakt in Lierop (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Auto van de weg geraakt in Lierop (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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