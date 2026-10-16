Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Tilburg door graafwerkzaamheden

In Tilburg zijn sinds vanochtend delen van postcodegebied 5042 zonder stroom. De storing begon om tien over half elf en is veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarbij een kabel is beschadigd. Naar verwachting is het probleem rond kwart voor twee vanmiddag opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Tilburg treft momenteel postcodegebied 5042HT. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, meldt dat de storing is ontstaan door graafschade. Daarbij is een ondergrondse kabel geraakt.

Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. De verwachting is dat de stroomvoorziening rond kwart voor twee vanmiddag weer hersteld zal zijn.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.