Stroomstoring in Tilburg door graafwerkzaamheden

In Tilburg zijn sinds vanochtend delen van postcodegebied 5042 zonder stroom. De storing begon om tien over half elf en is veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarbij een kabel is beschadigd. Naar verwachting is het probleem rond kwart voor twee vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring in Tilburg treft momenteel postcodegebied 5042HT. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, meldt dat de storing is ontstaan door graafschade. Daarbij is een ondergrondse kabel geraakt.

Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. De verwachting is dat de stroomvoorziening rond kwart voor twee vanmiddag weer hersteld zal zijn.