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Automobilist overleden bij ongeluk in het buitengebied van Oploo

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Bij een ongeluk aan de Tweede Stichting in Oploo is vrijdagochtend een automobilist overleden. Een tweede betrokkene is gewond naar een ziekenhuis gebracht, laat een politiewoordvoerder weten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De twee auto's botsten tegen elkaar en belandden in de berm. Onder meer een traumahelikopter landde om hulp te verlenen. De straat ligt in het buitengebied tussen Elsendorp en Oploo.

Volgens een 112-correspondent kwam een van de auto's uit een zijstraat. Op dat moment moment reed ook de andere auto op de kruising, waarna ze op elkaar botsten. 

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De straat is afgezet. 

  • Persoon overleden bij ongeluk in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
    Persoon overleden bij ongeluk in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
  • Automobilist overleden bij ongeluk in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

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