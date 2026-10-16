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Man (86) uit Beek en Donk overleden bij botsing tussen auto’s in Oploo

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Een 86-jarige man uit Beek en Donk is vrijdagochtend overleden bij een ongeluk aan de Tweede Stichting in Oploo. Nog iemand raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht, laat een politiewoordvoerder weten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Twee auto’s botsten tegen elkaar en belandden in de berm. Onder meer een traumahelikopter landde om hulp te verlenen. De straat ligt in het buitengebied tussen Elsendorp en Oploo.

Botsing op kruising
Volgens een 112-correspondent kwam een van de auto’s uit een zijstraat. Op dat moment reed ook de andere auto op de kruising, waarna ze op elkaar botsten.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De straat is afgezet.

  • Persoon overleden bij ongeluk in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
    Persoon overleden bij ongeluk in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
  • Automobilist overleden bij ongeluk in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

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