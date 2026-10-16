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Stroomstoring in Bergen op Zoom door graafschade
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De stroomstoring in Bergen op Zoom is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom door graafschade. De storing begon om vijf over negen en was verholpen om tien over elf.
De storing ontstond toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd beschadigd. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, duurde het probleem iets meer dan twee uur.
De getroffen adressen lagen in het postcodegebied 4621. Naar verwachting zou de storing tot half twaalf duren, maar deze werd twintig minuten eerder opgelost.
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