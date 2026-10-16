Sportcafé over sociale veiligheid in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard organiseert op woensdag 4 november een Sportcafé. Het thema is sociale veiligheid binnen sportverenigingen, met een sessie van NOC*NSF.

Gevonden voor jou

Sociale veiligheid binnen sportclubs blijft een belangrijk onderwerp. Daarom organiseert de gemeente Valkenswaard een interactieve avond om sportverenigingen te helpen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een veilige sportomgeving.

Het programma wordt verzorgd door NOC*NSF, de Nederlandse sportorganisatie. Tijdens de sessie wordt ingegaan op het herkennen van signalen, het aanpakken van ongewenst gedrag en het opbouwen van een prettige sportcultuur. Daarbij staan vier pijlers centraal: een gedragscode, een verklaring omtrent het gedrag (VOG), een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en vakkundige trainers.

Voor wie?

De avond is bedoeld voor bestuursleden, kaderleden, vertrouwenscontactpersonen en andere betrokkenen van sportverenigingen in Valkenswaard. Ook andere geïnteresseerden uit de sportwereld in de gemeente zijn welkom om deel te nemen.

Waar en wanneer?

Het Sportcafé vindt plaats op woensdag 4 november 2026 in het Oude Wandelpark aan de Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. Het programma start om 19.15 uur.