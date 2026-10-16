College Eersel presenteert plannen voor komende vier jaar

Het college van burgemeester en wethouders van Eersel heeft haar programma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Tijdens een commissieavond op 15 oktober werden de plannen gedeeld met de gemeenteraad. Het programma biedt een concreet vertrekpunt voor de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord groeien’.

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Het programma vertaalt de doelen uit het coalitieakkoord naar concrete projecten en uitvoeringsdocumenten. Hiermee wordt niet alleen richting gegeven aan de komende jaren, maar ook inzicht geboden in het verloop van de uitvoering.

Focus op wat inwoners belangrijk vinden

Het college richt zich in de eerste periode op onderwerpen die van belang zijn voor de dorpen en inwoners van Eersel. Denk daarbij aan het ontwikkelen van de openbare ruimte om wonen en leven prettiger te maken. Ook zorg en ondersteuning aan inwoners, met aandacht voor verschillende doelgroepen, staan hoog op de agenda.

Daarnaast is participatie een belangrijke pijler van het coalitieakkoord. Het college wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de plannen en aansluitende communicatie verzorgen via bekende kanalen. Zo proberen ze de behoeften van de omgeving mee te nemen in de besluitvorming.