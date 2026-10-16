Robert-Jan Peters nieuwe wethouder Waalwijk

Robert-Jan Peters is donderdagavond geïnstalleerd als nieuwe wethouder van Waalwijk. Hij neemt de plaats in van Frank Spierings en wordt de tweede VVD-wethouder naast Miloš Bokšan. Met zijn komst telt het college weer vijf wethouders.

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Robert-Jan Peters woont in Waspik, waar hij ook is opgegroeid. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring als ondernemer en gaat zich als wethouder richten op economie, mobiliteit en de openbare ruimte.

Met de installatie van Peters is het college van Waalwijk weer volledig. Hij sluit zich aan bij het team dat werkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Nieuwe Koers’. Dit akkoord bevat plannen voor de toekomst van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Peters volgt Frank Spierings op, die eerder zijn functie als wethouder neerlegde. Naast Miloš Bokšan is Peters nu de tweede VVD-wethouder binnen het college van Waalwijk.