Gratis voorstelling over energie in Bladel

Theatermaker Dennis van der Meij geeft zaterdag 31 oktober een gratis voorstelling over energie in gemeenschapscentrum BRUIS in Bladel. Van acht tot tien uur legt hij op een luchtige manier uit wat je kunt doen om energie te besparen.

Gevonden voor jou

Theatervoorstelling 'Gaat er een lampje branden?' belooft een informatieve en vermakelijke avond te worden. Dennis van der Meij, theatermaker én energie-expert, bespreekt herkenbare situaties uit het dagelijks leven en geeft praktische tips. Hij gebruikt voorbeelden van twee woningen: één met een gasaansluiting en één volledig elektrisch.

Tijdens de voorstelling komen onderwerpen als stroom- en gasprijzen, het einde van de salderingsregeling voor zonnepanelen en het nut van een thuisaccu of energiemanagementsysteem aan bod. De show zit vol humor en herkenning, en is bedoeld om ingewikkelde energievragen begrijpelijk te maken.

Details van de avond

De voorstelling vindt plaats in gemeenschapscentrum BRUIS aan de Markt 6 in Bladel. De deuren gaan om half acht open en de show begint om acht uur. De toegang is gratis, maar een ticket is wel nodig.