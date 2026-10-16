Maarheeze viert 800 jaar met groot dorpsfeest

Maarheeze viert dit jaar haar 800-jarig bestaan met een groot dorpsfeest. Het hoogtepunt is een dorpsquiz op nationale burendag, 23 september. Het feest moet de saamhorigheid vergroten en het dorpsgevoel versterken. De festiviteiten worden afgesloten met een festival in de Smeltkroes.

Gevonden voor jou

Het jubileum van Maarheeze is gebaseerd op een document uit 1223 waarin landgoederen rondom een abdij op Heugten werden overgedragen. Het dorp is sinds die tijd uitgegroeid van een klein boerendorp tot een gemeenschap met ongeveer 5.000 inwoners. De komst van bedrijven als Philips en 7-Up bracht veel nieuwe inwoners naar Maarheeze, maar zorgde ook voor een afname van het traditionele dorpsgevoel.

Om de saamhorigheid te vergroten, heeft de werkgroep “Maarheeze 800 jaar” het dorp ingedeeld in zestien buurtschappen van 100 tot 150 huishoudens. Per buurtschap zijn mensen gevraagd om mee te helpen bij de organisatie van activiteiten. Het eerste grote moment is de nationale burendag op 23 september, waarop alle buurtschappen actief deelnemen aan het jubileumfeest.

Feestelijke dorpsquiz

Een dorpsquiz vormt een belangrijk onderdeel van de festiviteiten. Elk buurtschap neemt deel met een eigen team, dat vragen en opdrachten op verschillende niveaus moet uitvoeren. Er is een speciale categorie voor de jeugd, zodat iedereen kan meedoen. Na afloop van de quiz verplaatst het feest zich naar de Smeltkroes, waar foodtrucks, muzikale optredens en een binnen- en buitenfestival op het programma staan.

De opbrengsten van het feest worden door de stichting “Maarheeze 800 jaar” besteed aan feestelijke straatverlichting tijdens de kerstperiode of zomerse bloembakken. Het jubileumfeest moet niet alleen een hoogtepunt zijn, maar ook het startpunt voor een nieuwe dynamiek in de buurt.