Veertig appartementen in Drunen stap dichterbij

De bouw van veertig appartementen op de plek van de oude bibliotheek in Drunen is een stap dichterbij. Het college van Heusden heeft deze week een omgevingsvergunning verleend. Het plan richt zich op levensloopbestendige sociale huurwoningen voor senioren. Ook wordt zoveel mogelijk groen behouden.

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Op de locatie aan de Rooseveltstraat 32 in Drunen komen veertig levensloopbestendige appartementen, vooral bedoeld voor senioren. Het college van Heusden heeft op 13 oktober besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Dit is een belangrijke stap in het proces, waarbij afgeweken wordt van de huidige regels voor deze plek.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de buurt. Tijdens meerdere informatieavonden hebben omwonenden aangegeven dat zij een lagere bouwhoogte belangrijk vinden. Dit is verwerkt in het huidige plan. Daarnaast is er aandacht voor het behouden van het groene karakter van de omgeving, parkeerplekken en looproutes.

Unanimiteit in de gemeenteraad

De gemeenteraad van Heusden heeft eerder unaniem ingestemd met het plan. In maart van dit jaar gaf het college al goedkeuring aan het ontwerpbesluit voor de benodigde vergunning. Nu volgt de officiële bekendmaking van het besluit, waarna een beroepstermijn ingaat.