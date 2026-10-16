Man (44) uit Roosendaal opgepakt na schot waarbij slachtoffer oog verliest

Een man is zijn oog kwijtgeraakt nadat er op hem werd geschoten in een huis in Roosendaal. De politie heeft een 44-jarige man uit Roosendaal opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt de politie.

Een speciale eenheid van de politie, de Dienst Speciale Interventies, pakte de verdachte donderdagnacht op in zijn huis. Mogelijk had hij daar een vuurwapen liggen, maar dat is nog niet gevonden.

Ruzie aan Hoogstraat

De 44-jarige Roosendaler kreeg woensdag ruzie met een man in een huis aan de Hoogstraat in Roosendaal. Daarbij werd geschoten, vermoedelijk met een gasdrukwapen zoals een luchtbuks of een airsoftwapen.

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de verdachte er al vandoor. Het slachtoffer was geraakt in zijn oog en op zijn borst. Hij ligt in het ziekenhuis en mist een oog.

De politie ging daarna op zoek naar de verdachte. Een dag later zat hij vast.