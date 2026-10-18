Niels herbouwt in Uden auto’s voor rijke klanten, tot de laatste schroef

Elk schroefje gaat los en daarna weer vast. Auto-ontwerper Niels van Roij herbouwt in zijn bedrijf in Uden auto’s helemaal van de grond af, precies volgens de wensen van de klant. Die klanten zijn ondernemers van over de hele wereld. Ze betalen er veel geld voor, “maar het is niet duur”, zegt Niels.

Waarom zou je je eigen auto laten herbouwen en koop je niet gewoon een nieuwe? Omdat Niels rekening houdt met al je wensen. “In feite maak ik een maatpak, maar dan in de vorm van een vervoersmiddel. Van de bekleding tot de vormgeving en van de spoilers tot de versnellingsbak. Want je moet er toch niet aan denken dat iemand in dezelfde Bentley als jij rijdt?”

“Als je met de hand tekent, heb je meer connectie met wat je doet.”

Als voorbeeld neemt hij de auto van een van zijn klanten uit Californië. “Hij wil samen met zijn vrouw en honden met zijn oude Volvo door de Verenigde Staten trekken. Alleen rijdt de auto niet fenomenaal. Hij is smal op de wielen en heeft een slappe motor.” Voor Niels is dat klusje zo gepiept. “Ik strip de auto en herbouw hem. Ik doe er een nieuwe motor met een turbo in. Dan heeft de wagen 350 pk. Het geluid klinkt dan ook meteen lekker.”

Foto: Omroep Brabant.



Er komen ook klanten die een ode willen brengen aan hun klassieke auto uit 1962, of die een auto willen vernieuwen die al veertig jaar in de familie is.

"Exclusieve auto’s ontwerpen is veel persoonlijker dan massaproductie, vind ik."

Dat herbouwen doen Niels en zijn team met de hand. “Net zoals honderd jaar geleden.” Toch gebruikt hij ook de nieuwste technieken. “Iedere auto krijgt witte stippen, zodat onze 3D-printer die herkent. Iedere auto gaat eerst onder de scanner. Daarna kunnen we beginnen met het nieuwe ontwerp.”

Foto: Omroep Brabant.





Tekenen met de hand vindt Niels heel belangrijk. “We beginnen met een leeg A4'tje. Als je met de hand tekent, heb je meer connectie met wat je doet.” AI gebruiken? Dat is voor Niels vloeken in de kerk. Na het tekenen en scannen bouwt het team de auto volledig met de hand opnieuw op. “Alle carrosseriepanelen, het hele interieur en de hele aandrijflijn. In feite blijft alleen het onderstel staan”, vertelt Niels enthousiast.

“Dat is de enige vraag die we niet beantwoorden.”

De droom om auto’s te ontwerpen had Niels al op de basisschool. “Daarna ben ik naar de Design Academy in Eindhoven gegaan en vervolgens naar Londen voor een specialisatie.” Na zijn studie maakte Niels nog een tijd auto’s voor Volvo en Ford. Maar uiteindelijk vond hij iets wat beter bij hem past. “Exclusieve auto’s ontwerpen is veel persoonlijker dan massaproductie, vind ik. Soms zit ik aan de keukentafel bij bijzondere mensen en kennen we de hond en de kinderen.” En welk prijskaartje hangt aan dit alles? “Dat is de enige vraag die we niet beantwoorden. Dat weten alleen de klanten. En ja, het kost veel geld. Maar het is niet duur.”