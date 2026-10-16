Kielegatsjop keert terug in Breda

De Kielegatsjop opent binnenkort opnieuw haar deuren in Breda. Het pand aan de Nieuwstraat, dat door de gemeente is aangekocht, wordt tijdelijk gebruikt om carnavalsvierders een plek te bieden voor hun outfits en ontmoetingen. De winkel is vanaf begin november toegankelijk, met een officiële opening later in de maand.

Gevonden voor jou

De Kielegatsjop krijgt dit jaar een vervolg na het succes van vorig jaar. Het pand aan de Nieuwstraat, dat later onderdeel wordt van de uitbreiding van de fietsenstalling, wordt tijdelijk ingericht als carnavalswinkel. Hier kunnen bezoekers hun carnavalsoutfit compleet maken, een embleem kopen of gewoon een praatje maken met andere feestgangers.

De winkel is een samenwerking tussen de Gemeente Breda, Stichting Kielegat, Kielegat-Emblemen en het social media-platform InBreda. Vanaf deze week wordt gestart met de verbouwing en bevoorrading. Begin november gaan de deuren open, terwijl de officiële opening later in de maand plaatsvindt, samen met de nieuwe Hoogheid en wethouder Carlo Post.

Uitbreiding fietsenstalling

Het pand aan de Nieuwstraat heeft een tijdelijke carnavalsfunctie en wordt later onderdeel van de uitbreiding van de fietsenstalling in Breda. Volgens wethouder Arjen van Drunen biedt deze invulling een mooie gelegenheid om het pand alvast te benutten, zonder dat het de geplande uitbreidingen vertraagt.

De bestaande fietsenstalling blijft gewoon open voor bezoekers. De voorbereidingen voor de uitbreiding lopen volgens planning door.

De exacte openingsdatum en tijden worden binnenkort bekendgemaakt.