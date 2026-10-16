Winterdorp Heeze opent in gemeentehuistuin

Heeze krijgt deze winter een eigen winterdorp. Van 11 december tot en met 4 januari wordt de gemeentehuistuin omgetoverd tot een sfeervolle plek met een schaatsbaan en activiteiten voor jong en oud.

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Het winterdorp in Heeze is officieel aangekondigd door de organisatie. Naast de schaatsbaan worden er verschillende winterse activiteiten georganiseerd. Wat er precies op het programma staat, wordt op 1 november bekendgemaakt.

Het evenement richt zich op alle leeftijden en biedt een breed scala aan activiteiten. Zowel inwoners als bezoekers kunnen deelnemen aan de festiviteiten.