Dag van de mantelzorger gevierd in Bladel

De gemeente Bladel viert samen met Cordaad Welzijn de Dag van de Mantelzorger met een buffet en een lunch. Mantelzorgers kunnen zich tot 1 november aanmelden.

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De Dag van de Mantelzorger wordt ook dit jaar georganiseerd door de gemeente Bladel in samenwerking met Cordaad Welzijn. Het doel is om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet en hen een moment van ontspanning te bieden.

Er zijn twee activiteiten gepland. Op 5 november is er een buffet in MFA Hart van Hapert, dat plaatsvindt van half zeven tot half tien ’s avonds. Een week later, op 13 november, wordt een lunch georganiseerd bij BRUIS in Bladel van half twaalf tot half drie. Beide evenementen zijn speciaal voor mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering uitgereikt

Tijdens deze bijeenkomsten zal wethouder Hetty van de Hamsvoort aanwezig zijn om de mantelzorgwaardering uit te reiken. Mantelzorgers die niet bij de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid om de waardering op een later moment op te halen.

Aanmelden voor een van de activiteiten kan tot 1 november.