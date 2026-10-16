Waalwijk investeert in straten en riolen

De gemeente Waalwijk gaat in 2027 en 2028 straten en riolen aanpakken. Onder andere in Sprang, Waspik en Bloemenoord staan werkzaamheden gepland. Naast onderhoud kijkt de gemeente naar verbeteringen voor verkeersveiligheid, parkeren en groen. Bewoners worden betrokken bij de plannen.

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De gemeente Waalwijk heeft een uitgebreid programma opgesteld voor onderhoud aan straten en riolen. In de planning staan projecten in onder andere Sprang, Bloemenoord en Waspik. Het gaat om werkzaamheden die starten in 2027 en 2028. De exacte planning wordt per straat of buurt uitgewerkt en niet alle werkzaamheden zullen in dezelfde periode afgerond zijn.

Bij het onderhoud kijkt de gemeente verder dan alleen de staat van de straten en riolen. Er wordt ook onderzocht hoe verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het opvangen van regenwater verbeterd kunnen worden. Daarnaast worden parkeerplaatsen, voetpaden en groen meegenomen in de plannen. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt om kosten te besparen.

Betrokkenheid van bewoners

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers hun mening kunnen geven. Zij worden vooraf geïnformeerd over de plannen en uitgenodigd om mee te denken. Tijdens dit proces wordt duidelijk welke ideeën meegenomen worden en wat al vaststaat. De ontwerpen voor de projecten zijn nog niet definitief en de planning kan worden aangepast.

Voor de periode 2027-2028 staan onder andere de Bloemenoord fase 3 en de Schotse Hooglanderstraat in Waspik op de planning. Ook het Halvezolenpad in Sprang krijgt aandacht. Voor de jaren 2029 en 2030 wordt vooruitgekeken naar mogelijke projecten zoals de Bachlaan en Kasteellaan in Waalwijk.

Met deze aanpak wil de gemeente niet alleen zorgen voor goed onderhoud, maar ook bijdragen aan een veilige en prettige woonomgeving. Door slim te combineren wordt belastinggeld efficiënt ingezet.