GLOW Eindhoven 2026: alles over bereikbaarheid, wegafsluitingen en parkeren
Eindhoven staat van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november in het teken van lichtfestival GLOW. Wie de lichtkunstwerken wil bewonderen, doet er goed aan om vooraf na te denken over de reis naar de stad. Waar kun je parkeren, welke wegen zijn afgesloten en hoe bereik je GLOW met het openbaar vervoer? We zetten de belangrijkste informatie over de bereikbaarheid op een rij.
Iedere avond zijn de lichtkunstwerken in Eindhoven te bewonderen tussen 18.30 en 23.00 uur. De wandelroute van ongeveer 5 kilometer voert bezoekers langs zo’n dertig lichtkunstwerken in de binnenstad.
Het festival trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Om iedereen veilig van de route te laten genieten, gaan verschillende wegen tijdelijk dicht. Vooral automobilisten moeten daarom rekening houden met verkeershinder.
Afgesloten wegen
Tijdens GLOW zijn van 7 tot en met 14 november meerdere wegen in het centrum van Eindhoven afgesloten. De afsluitingen gelden dagelijks van 18.00 tot 23.55 uur.
Het gaat om de volgende straten:
- Emmasingel
- Willemstraat, tussen de Vonderweg en de Keizersgracht en tussen de Vonderweg en de Jozef Eliasweg
- Frederiklaan, vanaf de Hulstlaan tot de Willemstraat
- PSV-laan richting de Vonderweg
- Lodewijk Napoleonlaan
- Frederika van Pruisenweg
- Julianastraat
- Lichtstraat
- Victoriapark
- Gagelstraat
- Keizersgracht
- Begijnenhof en Oude Stadsgracht
Ook op de Vonderweg, tussen de Boschdijk en de Mecklenburgstraat, verwacht de organisatie flinke verkeershinder. Bezoekers kunnen deze weg volgens de organisatie beter vermijden tussen 17.00 en 23.55 uur en omrijden via de Ring.
Parkeren tijdens GLOW
Wie toch met de auto komt, kan vooraf een parkeerplaats reserveren bij verschillende betaalde parkeergelegenheden op loopafstand van de GLOW-route, zoals:
- Parkeergarage Heuvel
- Parkeergarage Kennedyplein
- Parkeergarage De Bijenkorf
- Parkeergarage Mathildelaan
- Parkeergarage Philips Stadion
- Parking TD-gebouw
- Parking Bedrijfsschoolgebouw
- Parking DLL
Let wel op: verschillende parkeergarages in de binnenstad zijn tijdens GLOW niet toegankelijk voor binnenrijdend verkeer.
Niet bereikbare garages
Bij vijf parkeergarages en parkeerterreinen kunnen automobilisten tijdens GLOW niet naar binnen rijden. Dat geldt dagelijks van 18.30 tot 00.30 uur voor:
- Parkeergarage Stadhuisplein
- Parkeergarage Hooghuisstraat
- Parkeergarage Witte Dame
- Parkeergarage Admirant
- Parkeerterrein Keizersgracht (Fensterrein)
Uitrijden is bij deze parkeergelegenheden wel mogelijk, maar bezoekers moeten rekening houden met verkeershinder.
Met trein, bus of fiets
De organisatie raadt bezoekers aan om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Zowel station Eindhoven Centraal als station Eindhoven Strijp-S liggen vlak bij de wandelroute. Bezoekers kunnen vanaf beide stations gemakkelijk bij het lichtfestival aansluiten.
Ook rijden vanuit omliggende dorpen en steden bussen naar Eindhoven Centraal. Door de wegafsluitingen kunnen sommige buslijnen en haltes in het centrum last hebben van hinder. Reizigers kunnen hun actuele reis vooraf controleren via een reisplanner.
Voor fietsers zijn er verschillende stallingen in en rond het centrum. Onder meer op het 18 Septemberplein, bij de Heuvel, aan de noordkant van Eindhoven Centraal en bij de Genneperparken kunnen bezoekers hun fiets kwijt.