GLOW Eindhoven 2026: alles over bereikbaarheid, wegafsluitingen en parkeren

Eindhoven staat van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november in het teken van lichtfestival GLOW. Wie de lichtkunstwerken wil bewonderen, doet er goed aan om vooraf na te denken over de reis naar de stad. Waar kun je parkeren, welke wegen zijn afgesloten en hoe bereik je GLOW met het openbaar vervoer? We zetten de belangrijkste informatie over de bereikbaarheid op een rij.

Afgesloten wegen Tijdens GLOW zijn van 7 tot en met 14 november meerdere wegen in het centrum van Eindhoven afgesloten. De afsluitingen gelden dagelijks van 18.00 tot 23.55 uur.

Het festival trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Om iedereen veilig van de route te laten genieten, gaan verschillende wegen tijdelijk dicht. Vooral automobilisten moeten daarom rekening houden met verkeershinder.

Iedere avond zijn de lichtkunstwerken in Eindhoven te bewonderen tussen 18.30 en 23.00 uur. De wandelroute van ongeveer 5 kilometer voert bezoekers langs zo’n dertig lichtkunstwerken in de binnenstad.

Emmasingel

Willemstraat, tussen de Vonderweg en de Keizersgracht en tussen de Vonderweg en de Jozef Eliasweg

Frederiklaan, vanaf de Hulstlaan tot de Willemstraat

PSV-laan richting de Vonderweg

Lodewijk Napoleonlaan

Frederika van Pruisenweg

Julianastraat

Lichtstraat

Victoriapark

Gagelstraat

Keizersgracht

Begijnenhof en Oude Stadsgracht

Ook op de Vonderweg, tussen de Boschdijk en de Mecklenburgstraat, verwacht de organisatie flinke verkeershinder. Bezoekers kunnen deze weg volgens de organisatie beter vermijden tussen 17.00 en 23.55 uur en omrijden via de Ring.

Parkeren tijdens GLOW

Wie toch met de auto komt, kan vooraf een parkeerplaats reserveren bij verschillende betaalde parkeergelegenheden op loopafstand van de GLOW-route, zoals:

Parkeergarage Heuvel

Parkeergarage Kennedyplein

Parkeergarage De Bijenkorf

Parkeergarage Mathildelaan

Parkeergarage Philips Stadion

Parking TD-gebouw

Parking Bedrijfsschoolgebouw

Parking DLL

Let wel op: verschillende parkeergarages in de binnenstad zijn tijdens GLOW niet toegankelijk voor binnenrijdend verkeer.

Niet bereikbare garages

Bij vijf parkeergarages en parkeerterreinen kunnen automobilisten tijdens GLOW niet naar binnen rijden. Dat geldt dagelijks van 18.30 tot 00.30 uur voor:

Parkeergarage Stadhuisplein

Parkeergarage Hooghuisstraat

Parkeergarage Witte Dame

Parkeergarage Admirant

Parkeerterrein Keizersgracht (Fensterrein)

Uitrijden is bij deze parkeergelegenheden wel mogelijk, maar bezoekers moeten rekening houden met verkeershinder.

Met trein, bus of fiets

De organisatie raadt bezoekers aan om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Zowel station Eindhoven Centraal als station Eindhoven Strijp-S liggen vlak bij de wandelroute. Bezoekers kunnen vanaf beide stations gemakkelijk bij het lichtfestival aansluiten.

Ook rijden vanuit omliggende dorpen en steden bussen naar Eindhoven Centraal. Door de wegafsluitingen kunnen sommige buslijnen en haltes in het centrum last hebben van hinder. Reizigers kunnen hun actuele reis vooraf controleren via een reisplanner.

Voor fietsers zijn er verschillende stallingen in en rond het centrum. Onder meer op het 18 Septemberplein, bij de Heuvel, aan de noordkant van Eindhoven Centraal en bij de Genneperparken kunnen bezoekers hun fiets kwijt.