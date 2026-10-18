Huub knapte bouwval aan de Maas op: ‘Dat uitzicht ga ik missen’

Het oudste huis van Lith staat te koop. Het is een rijksmonument uit 1686 aan de Lithse Dijk, met open haarden, een gewelvenkelder en vrij uitzicht over de Maas. In het huis werd Hendrik Wiegersma (1891-1969) geboren: arts, kunstenaar en een markante persoonlijkheid die bekendstond als de ‘wonderdokter’ van Brabant.

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Huub kocht het huis 37 jaar geleden samen met zijn vrouw en knapte het helemaal op. Zijn zwager woonde aan de overkant en wist dat het echtpaar een huis zocht. “Ga daar eens kijken, zei hij tegen ons.” Toen ze ervoor stonden, durfden ze het niet te geloven. “We zeiden tegen elkaar: dit kunnen we toch nooit betalen. Tot we naar binnen gluurden. De vorige bewoners hadden alles uit het huis gesloopt, van de tegels tot de deuren. Toen zagen we een kans.” Volledig gerestaureerd

Het dak lag eraf en de voorgevel stond helemaal los, gestut met palen. Huub maakte eerst van de aangebouwde schuur een woonruimte, en van daaruit pakte hij het grote huis aan. Dat hij de verbouwing aandurfde, komt door zijn werk: Huub is architect en zat jarenlang in de restauratie. Dat leverde hem ook een deel van de inrichting op. Zo verbouwde hij een groot pand in Zeist tot kantoor, waar alles uit moest. “Ze zeiden: Huub, je hebt de sleutel, maandag gaat het op de container. Neem mee wat je kunt gebruiken. Veel van die oude spullen staan er nog.”

Foto: Hans Peels/RMT.

In de vestibule liggen kerkdallen, de oude vloerstenen uit kerken, en in de hal staat een antieke eiken bordestrap. Via de tuin kom je in de gewelvenkelder, waar Huubs dochter meerdere keren onder de bogen een diner voor vrienden kookte.

Woning van de 'wonderdokter'

In 1889 vestigde dorpsarts Jacob Wiegersma zich in het huis. Twee jaar later werd zijn zoon Hendrik hier geboren, die later zelf arts werd in Deurne en uitgroeide tot een bekend schilder. Zijn werk hangt in het Wiegersmamuseum in Deurne en in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Foto: Hans Peels/RMT.

Hendrik raakte bevriend met schrijver Antoon Coolen. In diens roman Dorp aan de rivier is hoofdpersoon dokter Van Taeke, de wonderdokter, een combinatie van vader en zoon. Huub wilde alles over hen weten, bezocht het huis in Deurne en kreeg contact met de familie. Soldaat in de gevel

In de topgevel zit een medaillon met een figuur die een sergeant of majoor uit het leger van Napoleon zou voorstellen. “Het verhaal gaat dat hij een verhouding kreeg met domineesdochter Elzelina, en dat zij met dat leger is meegetrokken.” Over haar schreef Jo van Ammers-Küller later de roman Elzelina. De hele historie deelt Huub graag. “Niemand weet wie dit huis in 1686 heeft gebouwd. Waarschijnlijk een handelsman. Hier liep al sinds de Romeinse tijd een drukke vaarweg, er heeft zelfs een brug gestaan.”

Foto: Hans Peels/RMT.

























"Anderhalf jaar geleden was er nog een neefje uit Denemarken dat bij ons mocht logeren in de B&B", vertelt Huub, die daarvoor een deel van de oude schuur gebruikte. De hele historie deelt hij graag. "Niemand weet wie dit huis in 1686 heeft gebouwd. Waarschijnlijk een handelsman. Hier liep al sinds de Romeinse tijd een drukke vaarweg, er heeft zelfs een brug gestaan." Uitzicht over de Maas

Huubs eigen favoriete plek is de slaapkamer. “Als ik ‘s ochtends de gordijnen opendoe, kijk ik uit over de Maas. Dat uitzicht ga ik echt missen. En de keuken. Daar zat ik altijd met mijn vrouw.” Zij overleed drie jaar geleden, en het huis is te groot voor hem alleen. Huub verhuist daarom naar een huis naast dat van zijn dochter. Het oudste huis van Lith is te koop voor 1.295.000 euro. Het heeft een woonoppervlakte van 324 vierkante meter en een perceel van 1184 vierkante meter.