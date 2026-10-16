Parkeergarage De Hovel krijgt extra roltrap voor Lidl

Parkeergarage De Hovel in Goirle wordt aangepast voor de komst van supermarkt Lidl. Begin 2027 opent de winkel haar deuren en hiervoor wordt een extra roltrap geïnstalleerd.

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In Goirle zijn maandag de voorbereidingen begonnen voor werkzaamheden in parkeergarage De Hovel. Vanaf maandag 26 oktober wordt een deel van het werkgebied met schotten afgezet. Dit is nodig om de veiligheid van de aannemer te garanderen en om de overlast voor bezoekers te beperken.

De aanpassingen bestaan onder andere uit de aanleg van een extra roltrap die direct uitkomt in het toekomstige winkelpand van de Lidl. In totaal worden 21 van de 200 parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten voor de werkzaamheden.

Parkeergarage blijft toegankelijk

Ondanks de werkzaamheden blijft de parkeergarage gewoon open. Bezoekers kunnen gebruik blijven maken van de overige parkeerplaatsen en de normale openingstijden blijven gelden. Volgens de planning zal de overlast voor gebruikers minimaal zijn.