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111 bekeuringen bij verkeerscontrole in binnenstad Helmond

Aangepast
Verkeerscontrole Helmond (foto: politie van Helmond/Instagram).
Verkeerscontrole Helmond (foto: politie van Helmond/Instagram).

De politie heeft donderdag een verkeerscontrole gehouden in de binnenstad van Helmond. In totaal zijn er 111 bekeuringen uitgedeeld: onder meer voor snelheid, rijden zonder rijbewijs en telefoon vasthouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De controle was van halverwege de middag tot negen uur 's avonds. Naast politie waren ook handhaving en de belastingdienst aanwezig. 

Zo stonden 13 voertuigen verkeerd geparkeerd, reden 12 auto's te hard en hadden 7 fietsen geen verlichting. 

verder zijn 35 voertuigen gecontroleerd op een zogenoemde rollerbank, waar snelheid wordt gemeten. "Vijf bestuurders kregen proces-verbaal, omdat het voertuig harder kon rijden dan toegestaan", meldt de politie Helmond vrijdag in een bericht op Instagram. 

Aanhouding
Een bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en een ander moest mee naar het bureau voor rijden onder invloed van alcohol. 

De Belastingdienst heeft ruim 33 duizend euro aan openstaande schulden geïnd en op 8 voertuigen is beslag gelegd. 

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