Vrouw (25) gewond bij gewelddadige beroving op parkeerplaats in Oosterhout

Een 25-jarige vrouw is donderdagavond op een gewelddadige manier overvallen van haar tas op het Aletta Jacobspad in Oosterhout, zo meldt de politie. De vrouw raakte gewond en de verdachten sloegen op de vlucht. De politie zoekt getuigen.

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De vrouw liep op een parkeerplaats richting haar auto. Toen zag ze twee mensen staan, vermoedelijk mannen. Die renden op haar af en sloegen haar. Uiteindelijk namen ze haar tas mee en vluchtten weg. De vrouw raakte op meerdere plekken gewond.

De politie zoekt getuigen en vraagt mensen zich te melden als ze meer weten.