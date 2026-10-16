Meldpunt helpt bij aanpak jaarwisselingsoverlast

Van 17 oktober tot 2 januari kunnen inwoners via WhatsApp overlast melden bij een speciaal meldpunt. Meldingen komen direct bij de gemeentelijke handhaving binnen.

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Het Meldpunt Jaarwisseling is bedoeld om overlast rond de feestdagen snel en effectief aan te pakken. Door meldingen centraal te verzamelen, krijgt de gemeente een goed overzicht van waar problemen ontstaan. Dit maakt gericht toezicht mogelijk en zorgt ervoor dat handhaving sneller kan ingrijpen.

Het meldpunt is dagelijks open van negen uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Meldingen kunnen eenvoudig via WhatsApp worden doorgegeven. Inwoners wordt gevraagd om zo duidelijk mogelijk de locatie, het tijdstip en een korte beschrijving van de situatie te melden. Als een melding concreet genoeg is, kan de gemeente beoordelen of actie op locatie nodig is. Bij vragen neemt een medewerker contact op.

Buiten de openingstijden

Buiten de openingstijden van het meldpunt kunnen inwoners terecht bij de politie via het nummer 0900-8844. Voor noodsituaties blijft het alarmnummer 112 beschikbaar.