Stroomstoring in Tilburg, oorzaak nog onbekend

In Tilburg is sinds kwart voor drie vanmiddag een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog niet bekend. Postcodegebied 5042 is getroffen. Volgens de netbeheerder wordt het probleem naar verwachting rond kwart voor zes opgelost.

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De stroomstoring in Tilburg begon om kwart voor drie vanmiddag. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

De storing treft in ieder geval postcodegebied 5042HT. De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom en gas beheert, verwacht dat de storing rond kwart voor zes vanmiddag voorbij is.